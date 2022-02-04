Эта Олимпиада проводится не на снегу, а на крови: уйгуры в Турции призвали к бойкоту Игр в Пекине

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сотни протестующих из мусульманской уйгурской общины Китая вышли на митинг в Стамбуле, чтобы призвать к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине и выступить против отношения Китая к этническому меньшинству. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.