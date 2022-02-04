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Эта Олимпиада проводится не на снегу, а на крови: уйгуры в Турции призвали к бойкоту Игр в Пекине

Эта Олимпиада проводится не на снегу, а на крови: уйгуры в Турции призвали к бойкоту Игр в Пекине

Киев • УНН

 • 70115 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сотни протестующих из мусульманской уйгурской общины Китая вышли на митинг в Стамбуле, чтобы призвать к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине и выступить против отношения Китая к этническому меньшинству. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Детали

Олимпийские игры в Пекине открылись в пятницу в тени дипломатического бойкота из-за нарушения прав человека в Китае и без большинства зрителей из-за пандемии коронавируса.

"Китай останови геноцид", "Мусульмане не спят, заступайся за своих братьев", - скандировали протестующие, которые ненадолго перекрыли дорогу и столкнулись с очередями турецкого ОМОНа, когда они пытались подняться на холм к китайскому консульству.

"Эта Олимпиада проводится не на снегу, а на крови", - сказал один из протестующих.

Много протестующих, которые собрались на набережной Стамбула, размахивали сине-белыми флагами движения за независимость Восточного Туркестана, по словам Пекина, это угрожает стабильности его дальнего западного региона Синьцзян.

Дополнение

По оценкам, около 50 000 уйгуров проживают в Турции, крупнейшей уйгурской диаспоре за пределами Центральной Азии. Турки имеют тесные этнические, религиозные и языковые связи с уйгурами.

По оценкам экспертов и правозащитных групп ООН, более миллиона человек, преимущественно из уйгуров и других мусульманских меньшинств, содержатся в лагерях принудительного труда в Синьцзяне с 2016 года.

Сначала Китай отрицал существование таких лагерей, но затем заявил, что они являются профессиональными центрами и предназначены для борьбы с экстремизмом. Он отрицает все обвинения в злоупотреблении.

В прошлом месяце 19 уйгуров подали в турецкую прокуратуру уголовное дело против китайских чиновников, обвиняя их в совершении геноцида, пытках, изнасиловании и преступлениях против человечества.

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Дания заявили, что не будут отправлять официальные дипломатические делегации на Игры, чтобы протестовать против нарушения прав Китаем.

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