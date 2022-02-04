Ця Олімпіада проводяться не на снігу, а на крові: уйгури в Туреччині закликали до бойкоту Ігор у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сотні протестувальників з мусульманської уйгурської громади Китаю вийшли на мітинг у Стамбулі, щоб закликати до бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні та виступитили проти ставлення Китаю до етнічної меншини. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.
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Олімпійські ігри в Пекіні відкрилися в п'ятницю в тіні дипломатичного бойкоту через порушення прав людини в Китаї та без більшості глядачів через пандемію коронавірусу.
"Китай зупини геноцид", "Мусульмани не сплять, заступайся за своїх братів", скандували протестувальники, які ненадовго перекрили дорогу та зіткнулися з чергами турецького ОМОНу, коли вони намагалися піднятися на пагорб до китайського консульства.
"Ця Олімпіада проводяться не на снігу, а на крові", - сказав один з протестувальників.
Багато протестувальників, які зібралися на набережній Стамбула, розмахували синьо-білими прапорами руху за незалежність Східного Туркестану, за словами Пекіна, це загрожує стабільності його далекого західного регіону Сіньцзян.
Доповнення
За оцінками, близько 50 000 уйгурів проживає в Туреччині, найбільшій уйгурській діаспорі за межами Центральної Азії. Турки мають тісні етнічні, релігійні та мовні зв’язки з уйгурами.
За оцінками експертів та правозахисних груп ООН, понад мільйон людей, переважно з уйгурів та інших мусульманських меншин, утримуються в таборах примусової праці в Сіньцзяні з 2016 року.
Спочатку Китай заперечував існування таких таборів, але потім заявив, що вони є професійними центрами і призначені для боротьби з екстремізмом. Він заперечує всі звинувачення у зловживанні.
Минулого місяця 19 уйгурів подали до турецької прокуратури кримінальну справу проти китайських чиновників, звинувачуючи їх у скоєнні геноциду, тортурах, зґвалтуванні та злочинах проти людства.
Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія та Данія заявили, що не надсилатимуть офіційні дипломатичні делегації на Ігри, щоб протестувати проти порушення прав Китаєм.