Ця Олімпіада проводяться не на снігу, а на крові: уйгури в Туреччині закликали до бойкоту Ігор у Пекіні

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сотні протестувальників з мусульманської уйгурської громади Китаю вийшли на мітинг у Стамбулі, щоб закликати до бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні та виступитили проти ставлення Китаю до етнічної меншини. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.