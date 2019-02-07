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ЦИК зарегистрировала 6 доверенных лиц кандидатов в президенты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты Инны Богословской и Юрия Деревянко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

В частности, зарегистрировано 2 доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Богословской И. в едином общегосударственном избирательном округе.

Также ЦИК зарегистрировала 4 доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Деревянко Ю.Б. в едином общегосударственном избирательном округе и доверенных лиц в 54 территориальных избирательных округах.

Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Напомним, на 7 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 41 кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е., садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л., Насирова Р.М., Бойко Ю .А., Ляшко О.В., Корнацкого А.А., Вилкула А.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Е., Мороза А.А., Киву И.В., Кошулинский Р.В ., Данилюка А.В., Тарута С.А., Смешко И.П., Богословскую И.Г., Зеленского В.А., Габера Н.А., Деревянко Ю.Б., Безс мертных Р.П., Бондаря В.В., Носенко С.М., Кривенко В.Н., Кривоноса С.Г., Ригованова Р.А., Тимошенко Ю.В., Новака А.Я., Журавлева В .М., Порошенко П.А., Кармазина Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенко А.Н.

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