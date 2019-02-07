ЦВК зареєструвала 6 довірених осіб кандидатів у президенти

Зокрема, зареєстровано 2 довірених осіб кандидата на пост президента України Богословської І.Г. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

Також ЦВК зареєструвала 4 довірених осіб кандидата на пост президента України Дерев’янка Ю.Б. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та довірених осіб в 54 територіальних виборчих округах.

Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, станом на 7 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 41 кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: Шевченка І.А., Капліна С.М., Наливайченка В.О., Скоцика В.Є., Садового А.І., Купрія В.М., Мураєва Є.В., Гриценка А.С., Балашова Г.В., Богомолець О.В., Шевченка О.Л., Насірова Р.М., Бойка Ю.А., Ляшка О.В., Корнацького А.О., Вілкула О.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Є., Мороза О.О., Киву І.В., Кошулинського Р.В., Данилюка О.В., Таруту С.О., Смешка І.П., Богословську І.Г., Зеленського В.О., Габера М.О., Дерев’янка Ю.Б., Безсмертного Р.П., Бондаря В.В., Носенка С.М., Кривенка В.М., Кривоноса С.Г., Ригованова Р.О., Тимошенка Ю.В., Новака А.Я., Журавльова В.М., Порошенка П.О., Кармазіна Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенка О.М.