ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 25 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Глава МИД рф с.лавров заявил, что "в рамках зернового соглашения рф не брала на себя обязательств, мешающих уничтожать военную инфраструктуру, а зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, так что никаких препятствий для вывоза зерна рф не создавала". Это – манипуляция!
· Коллаборанты-"руководители" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "в связи с большим количеством обращений в Бердянске и Мелитополе открыли два дополнительных пункта приема документов на получение российского паспорта". Это – дезинформация!
· В МО рф заявили о "подготовке Киевом провокации в Славянске. По информации оккупантов, на одном из комбинатов в ближайшие дни ВСУ якобы планируют взорвать емкости с гексаном, в зоне химического поражения находятся все жилые районы города и близлежащие села". Это – дезинформация!
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