ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 25 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Глава МЗС рф с.лавров заявив, що "в рамках зернової угоди рф не брала на себе зобов'язань, які заважають знищувати військову інфраструктуру, а зерновий термінал Одеси знаходиться на значній відстані від військових об'єктів, тож жодних перешкод для вивезення зерна рф не створювала". Це - маніпуляція!
· Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "у зв'язку з великою кількістю звернень у Бердянську та Мелітополі відкрили два додаткові пункти прийому документів на отримання російського паспорта". Це - дезінформація!
· В МО рф заявили про "підготовку Києвом провокації в Слов'янську. За інформацією окупантів, на одному з комбінатів найближчими днями ЗСУ нібито планують підірвати ємності з гексаном, у зоні хімічного ураження перебувають всі житлові райони міста та прилеглі села". Це - дезінформація!
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