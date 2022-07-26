ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Глава МЗС рф с.лавров заявив, що "в рамках зернової угоди рф не брала на себе зобов'язань, які заважають знищувати військову інфраструктуру, а зерновий термінал Одеси знаходиться на значній відстані від військових об'єктів, тож жодних перешкод для вивезення зерна рф не створювала". Це - маніпуляція!

· Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "у зв'язку з великою кількістю звернень у Бердянську та Мелітополі відкрили два додаткові пункти прийому документів на отримання російського паспорта". Це - дезінформація!

· В МО рф заявили про "підготовку Києвом провокації в Слов'янську. За інформацією окупантів, на одному з комбінатів найближчими днями ЗСУ нібито планують підірвати ємності з гексаном, у зоні хімічного ураження перебувають всі житлові райони міста та прилеглі села". Це - дезінформація!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не здатні придумати нічого нового: Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені