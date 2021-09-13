В этом году в Украине ожидают циркуляцию пяти штаммов гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В этом году в период эпидсезона гриппа в Украине будет циркулировать пять штаммов гриппа. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины".
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В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней сообщили, что, по данным ВОЗ, в следующем сезоне гриппа в Северном полушарии (включая Украину), ожидается циркуляция следующих штаммов:
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- Bиpyc, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
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- Виpyc, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);
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- Bиpyc, подобный B/Washington/02/2019 (линия B Victoria);
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- Bиpyc, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata);
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- Bиpyc, подобный A/Wisconsin/588/2019(H1N1)pdm09.
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Детали
Сообщается, что обычно вирусы гриппа типа А более быстро распространяются среди людей.
"Пик заболеваемости гриппом в Киеве, как и в прошлые сезоны, мы ожидаем в период с декабря 2021-го по февраль 2022 года", - сообщили в ведомстве.
Дополнение
В столице в течение 35-й недели 2021 года зарегистрировано 6444 больных гриппом и ОРВИ.
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