Цього року в Україні очікують циркуляцію п'яти штамів грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Цього року в період епідсезону грипу в Україні циркулюватиме п'ять штамів грипу. Про це журналісту УНН повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Цитата:
У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що, за даними ВООЗ, у наступному сезоні грипу у Північній півкулі (включаючи Україну), очікується циркуляція наступних штамів:
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- Bipyc, пoдiбний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
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- Вipyc, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);
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- Bipyc, подібний B/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
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- Bipyc, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata);
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- Bipyc, подібний A/Wisconsin/588/2019(H1N1)pdm09.
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Деталі
Повідомляється, що зазвичай віруси грипу типу А більш швидко поширюються серед людей.
"Пік захворюваності на грип в місті Києві, як й в минулі сезони, ми очікуємо в період з грудня 2021 року по лютий 2022 року", - повідомили у відомстві.
Доповнення
У столиці протягом 35-го тижня 2021 року зареєстровано 6444 хворих на грип та ГРВІ.
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