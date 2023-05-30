ЦНС: На ВОТ белорусов привлекают к строительству фортификационных сооружений

Детали

Группа белорусов привлекалась к построению фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Херсонской области. Другая бригада белорусов выполняла работы по демонтажу разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

ЦНС отмечает, что в связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси, все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители.

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