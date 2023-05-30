ЦНС: На ТОТ білорусів залучають до будівництва фортифікаційних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Росіянам доводиться залучати для інженерних робіт на тимчасово окупованих територіях гастарбайтерів із білорусі. Про це повідомляє Центр національно спротиву, пише УНН.
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Група білорусів залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.
ЦНС зазначає, що у зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці.
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