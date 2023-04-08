Ценности, за которые борется Украина, близки каждому народу - Зеленский

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“Продолжил обращение к парламентам мира и впервые обратился к парламенту в Латинской Америке, к парламенту Чили. На самом деле ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически они от нас. Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла русская оккупация: к русским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов... Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и спокойствие вернется. Вернется не только Украине — вернется всем во мире. Я благодарю Чили за поддержку”, — сказал Зеленский.

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Президент Украины также поблагодарил всех международных партнеров, которые помогли нашей стране завершить эту неделю с хорошими новостями. В частности, США — за новый, 35-й оборонный пакет, в который вошли ракеты для “Хаймарсов”, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки.

Германии — за очередной пакет помощи объемом 200 млн евро инвестиций от местных компаний.

Дании и Норвегии — за работу над совместным пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии. Австралии и Новой Зеландии — за новые санкционные решения.

“Нидерланды объявили о пакете объемом более 270 миллионов евро. Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная, нелетальная поддержка для обороны, а также — и это очень важно — поддержка для справедливости. Для сбора доказательств российских преступлений, для создания Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией. Спасибо Нидерландам за то, что на всех направлениях защиты жизни мы вместе”, — сказал Зеленский.

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