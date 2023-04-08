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Цінності, за які бореться Україна, близькі кожному народу - Зеленський

Цінності, за які бореться Україна, близькі кожному народу - Зеленський

Київ • УНН

 • 736170 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпека і захист від терору – цінності, за які бореться Україна, близькі кожному народу. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Продовжив звернення до парламентів світу і вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці, до парламенту Чилі. Насправді цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас. Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні — повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України також подякував всім міжнародним партнерам, які допомогли нашій країні завершити цей тиждень із хорошими новинами. Зокрема, США — за новий, 35-й оборонний пакет, в який увійшли ракети для “Хаймарсів”, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки.

Німеччині — за черговий пакет допомоги обсягом 200 млн євро інвестицій від місцевих компаній.

Данії та Норвегії — за роботу над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії. Австралії та Новій Зеландії — за нові санкційні рішення.

“Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна, нелетальна підтримка для оборони, а також — і це дуже важливо — підтримка для справедливості. Для збору доказів російських злочинів, для створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямах захисту життя ми разом”, — сказав Зеленський.

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