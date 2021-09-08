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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 127935 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 143677 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120026 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117639 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123781 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173052 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Цыганков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ

Цыганков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Авторитетный портал "Transfermarkt" назвал обновленную трансферную стоимость игроков Украинской Премьер-лиги, передает УНН.

Детали

Пальму первенства в данной генерации получил лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков. Его цена за последнее время выросла на млн. Евро и теперь составляет 25 млн. Евро.

Далее в списке расположились легионеры “Шахтера” — израильтянин Манор Соломон и бразильцы Додо и Тете. Стоимость каждого из них составляет 20 млн. Евро. Далее расположились защитник “Динамо” Виталий Миколенко и хавбек “Шахтера” Педринью — по 17 млн. Евро.

Всего в топ-10 оказались сразу семь представителей “Шахтера” и три игрока “Динамо”.

Что предшествовало этому

Лучший бомбардир УПЛ перенес операцию на сердце.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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