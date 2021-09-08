Циганков очолив рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ

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17 березня, 19:38 • 88684 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113052 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 169127 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149970 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150444 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160671 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178066 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150135 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159278 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176072 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Авторитетний портал “Transfermarkt” назвав оновлену трансферну вартість гравців Української Прем’єр-ліги, передає УНН.

Деталі

Пальму першості в даній генерації отримав лідер київського “Динамо” Віктор Циганков. Його ціна за останній час зросла на млн. євро і тепер складає 25 млн. євро.

Далі у списку розмістилися легіонери “Шахтаря” — ізраїльтянин Манор Соломон і бразильці Додо та Тете. Вартість кожного з них становить 20 млн. євро. Далі розташувалися захисник “Динамо” Віталій Миколенко та хавбек “Шахтаря” Педрінью — по 17 млн. євро.

Загалом в топ-10 опинилися одразу семеро представників “Шахтаря” та три гравці “Динамо”.

Що передувало цьому

Найкращий бомбардир УПЛ переніс операцію на серці. 

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