Циганков очолив рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Авторитетний портал “Transfermarkt” назвав оновлену трансферну вартість гравців Української Прем’єр-ліги, передає УНН.
Деталі
Пальму першості в даній генерації отримав лідер київського “Динамо” Віктор Циганков. Його ціна за останній час зросла на млн. євро і тепер складає 25 млн. євро.
Далі у списку розмістилися легіонери “Шахтаря” — ізраїльтянин Манор Соломон і бразильці Додо та Тете. Вартість кожного з них становить 20 млн. євро. Далі розташувалися захисник “Динамо” Віталій Миколенко та хавбек “Шахтаря” Педрінью — по 17 млн. євро.
Загалом в топ-10 опинилися одразу семеро представників “Шахтаря” та три гравці “Динамо”.
Що передувало цьому
Найкращий бомбардир УПЛ переніс операцію на серці.