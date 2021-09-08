Циганков очолив рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ

Деталі

Пальму першості в даній генерації отримав лідер київського “Динамо” Віктор Циганков. Його ціна за останній час зросла на млн. євро і тепер складає 25 млн. євро.

Далі у списку розмістилися легіонери “Шахтаря” — ізраїльтянин Манор Соломон і бразильці Додо та Тете. Вартість кожного з них становить 20 млн. євро. Далі розташувалися захисник “Динамо” Віталій Миколенко та хавбек “Шахтаря” Педрінью — по 17 млн. євро.

Загалом в топ-10 опинилися одразу семеро представників “Шахтаря” та три гравці “Динамо”.

Що передувало цьому

Найкращий бомбардир УПЛ переніс операцію на серці.