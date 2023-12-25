Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о том, что в Чернигове мужчин обманом заманивают в военкоматы

россияне запустили в соцсетях новый фейк о том, что в Чернигове мужчин якобы заманивают в военкоматы обещая "помощь людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах". Об этом со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО передает УНН.

Детали

В сети распространяются сообщения, что на улицах Чернигова висят объявления о "помощи людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах". Им предлагают жилье, питание, зарплату, а в действительности таким образом заманивают в военкомат.

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В "объявлении" упоминается Черниговский областной военный комиссариат, однако сейчас в Украине функционируют территориальные центры комплектования и социальной поддержки - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики подчеркнули, что актуальный номер телефона учреждения можно найти на его странице в Facebook - он не соответствует указанному в "объявлении" пропагандистов.

Напомним,

В Центре стратегических коммуникаций ранее опровергли российский фейк о референдуме по присоединению Львова к Польше.

Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации