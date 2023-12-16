TikTok обнаружил тысячи фейковых аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду

В китайской соцсети TikTok обнаружили тысячи фейковых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о российско-украинской войне. Об этом со ссылкой на отчет TikTok, сообщает CNBC, передает УНН.

Детали

Согласно данным платформы, посты на сайте для обмена видео были направлены на украинских, российских и на многих европейских пользователей, с контентом, предназначенным для "искусственного усиления пророссийских нарративов" о войне.

Некоторые аккаунты были даже были фиктивно обозначены как новостные издания.

Большинство фейковых аккаунтов - более 12 000 - обнаруженных TikTok, управлялись с территории России и распространяли кремлевскую военную пропаганду на местных языках в Украине, России, Германии, Италии, Турции, Сербии, Чехии, Польше и Греции.

Однако некоторые из обнаруженных аккаунтов управлялись с территории Украины, и было обнаружено, что они "искусственно усиливали нарративы, направленные на сбор средств для украинских военных".

По данным TikTok, общее количество подписчиков фейковых аккаунтов превысило один миллион, хотя видео, публикуемые на платформе, обычно просматривают миллионы людей.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что отдельное расследование BBC выявило 800 фейковых аккаунтов, которые были нацелены на европейские страны с ложными заявлениями о том, что высокопоставленные украинские чиновники и их родственники купили роскошные автомобили или виллы за рубежом после вторжения России в феврале 2022 года. Расследователи убеждены, что эти видео имеют очевидную цель - подорвать поддержку Запада.



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Представитель TikTok сообщил CNBC, что компания уже начала расследовать эти аккаунты еще до расследования BBC и что все обнаруженные фейковые аккаунты были удалены.

Напомним

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.