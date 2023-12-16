TikTok обнаружил тысячи фейковых аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду
Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из России, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.
В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали машину с российским офицером - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находился российский военный.
Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко
Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков из Украины, но могут снова ввести ограничения, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Сейчас на пункте пропуска Ужгород-Вишне Немецкое наблюдается интенсивное движение.
"Ягодин - Дорогуск": за сутки там пересекает границу по 1,2 тыс. грузовиков, в очереди 2 тыс.
Ежедневно через разблокированный пункт пропуска "Ягодин" проходят более 1200 грузовиков, а текущая очередь на въезд в Украину составляет более 2000 грузовиков.
россияне за сутки выпустили почти полтысячи снарядов по Херсонщине
Россияне совершили 83 обстрела Херсонской области, в результате которых были ранены 4 человека, повреждены больница и жилые дома.
На Киевщине нет попаданий и повреждений инфраструктуры из-за ночной атаки
Киевская область пережила пятичасовую атаку беспилотников ночью без повреждений инфраструктуры и жертв благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны.
За сутки россияне обстреляли более 20 населенных пунктов на Харьковщине
российские войска атаковали более 20 населенных пунктов на Харьковщине. В некоторых регионах из-за взрывов были повреждены частные дома.
На Запорожье из-за обстрела россиян поврежден жилой дом из-за обстрела россиян
Российские обстрелы повредили жилой дом в Запорожской области; 107 обстрелов было осуществлено по 19 городам и селам, пострадавших среди гражданского населения нет.
Ночью россияне из минометов обстреляли Сумскую область
Ночью россияне обстреляли Сумскую область из минометов, вызвав 13 взрывов в разных населенных пунктах, включая Краснопольскую, Белопольскую, Эсманскую и Зноб-Новгородскую.
На Таврическом направлении количество боестолкновений уменьшилось - Тарнавский
Количество боевых столкновений и авиаударов в районе проведения операции Объединенных сил "Таврия" уменьшилось, хотя российские войска продолжают пехотные атаки и артиллерийские обстрелы, сообщил командующий ООС Тарнавский.