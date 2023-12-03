россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб
Киев • УНН
российская пропаганда планирует распространять дезинформацию о причинах остановки обмена пленными, связывая это с позицией Украины, чтобы подорвать доверие к украинской власти и дестабилизировать общество. россия препятствует обмену пленными с лета, обвиняя в этом Украину.
На российских пропагандистских каналах планируется запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в штабе, в ближайшее время на пропагандистских каналах страны-агрессора будет запущена очередная волна дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными с целью дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, которые организовывают обмены пленными.
С лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продолжению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны систематически затрудняют обменный процесс, - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона готовит обвинения против Украины. Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся обвинить в завышении требований по формуле обмена и намерении вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в частности тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость.
Напомним
Начиная с лета, фактически россия заморозила обмены военнопленными. Причиной может быть попытка россии таким образом расшатать украинское общество.
россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб
российская пропаганда планирует распространять дезинформацию о причинах остановки обмена пленными, связывая это с позицией Украины, чтобы подорвать доверие к украинской власти и дестабилизировать общество. россия препятствует обмену пленными с лета, обвиняя в этом Украину.
Наталья Гуменюк уходит с должности спикера Сил обороны юга
Наталья Гуменюк уволилась с должности в Южном управлении сил обороны Украины, не уточняя причин своего увольнения.
Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа
Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора в Северной Каролине, признавая 90-ю годовщину геноцида украинцев.
Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков
Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.
"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского
Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №743 из Киева в Славское с 21 декабря, билеты на него открыты в продаже с 3 декабря. С 10 декабря маршрут включает остановку в Будапеште и Вене.
Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.
Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые хотели пересечь украинско-словацкую границу
Украинские пограничники задержали восьмерых мужчин, в том числе организатора, при попытке незаконного пересечения границы со Словакией. Все задержанные - граждане Украины из разных регионов.
Великобритания направит в Газу самолеты-разведчики для поиска заложников
Великобритания разместит невооруженные разведывательные самолеты над Газой, чтобы помочь в освобождении британских заложников, которых удерживает ХАМАС.
По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о взлете МиГ-31К в рф
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
В Украине нет дефицита электроэнергии и ограничений потребления, несмотря на временные отключения, вызванные неблагоприятными погодными условиями, техническими проблемами и необходимыми ремонтными работами.