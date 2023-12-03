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россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 13:20  •  896 просмотра

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российская пропаганда планирует распространять дезинформацию о причинах остановки обмена пленными, связывая это с позицией Украины, чтобы подорвать доверие к украинской власти и дестабилизировать общество. россия препятствует обмену пленными с лета, обвиняя в этом Украину.

На российских пропагандистских каналах планируется запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в штабе, в ближайшее время на пропагандистских каналах страны-агрессора будет запущена очередная волна дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными с целью дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, которые организовывают обмены пленными.

С лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продолжению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны систематически затрудняют обменный процесс, - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона готовит обвинения против Украины. Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся обвинить в завышении требований по формуле обмена и намерении вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в частности тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость.

Напомним

Начиная с лета, фактически россия заморозила обмены военнопленными. Причиной может быть попытка россии таким образом расшатать украинское общество.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
росіяни готують хвилю дезінформації про причини призупинки обмінів військовополоненими – Координаційний штаб
russians are preparing a wave of disinformation about the reasons for the suspension of prisoner of war exchanges - Coordination Center
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россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

российская пропаганда планирует распространять дезинформацию о причинах остановки обмена пленными, связывая это с позицией Украины, чтобы подорвать доверие к украинской власти и дестабилизировать общество. россия препятствует обмену пленными с лета, обвиняя в этом Украину.

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