Центр Киева перекрыли из-за марафона: обнародована карта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. С вечера 4 октября до утра 6 октября в центре столицы перекрыли движение транспорта в связи с 10-м Киевским международным марафоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции Киева в Facebook.
"В связи с подготовительными работами в районе Софийской площади с 21:00 (4 октября) до 22:00 (6 октября) будет ограничено движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Кроме этого с 5:00 (5 октября) до 22:00 (6 октября) для проезда будут ограничены улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской)", - говорится в сообщении.
На других участках движение будет ограничиваться и возобновляться во время проведения забега.
Отметим, что 5 октября с 19:00 до 20:00 на Крещатике ограничат движение во время открытия Киевского международного фестиваля театров кукол "pUp.pet".
Ранее УНН сообщал, что в центре Киева перекроют движение транспорта.