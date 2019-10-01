У центрі Києва перекриють рух транспорту через марафон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Із вечора 4 жовтня до ранку 6 жовтня у центрі столиці перекриють рух транспорту у зв’язку із 10-м Київським міжнародним марафоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У перші вихідні жовтня, 5-6 жовтня, із 08:00 до 18:10 у столиці триватиме "10-й Київський міжнародний марафон". У зв’язку із цією подією розпорядженням КМДА № 1723 передбачено заборону руху всіх видів транспорту під час монтажу та демонтажу сценічних конструкцій", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, із 21:00 4 жовтня до 08:00 6 жовтня рух буде перекрито на проїзді Володимирському (від вулиці Володимирської до вулиць Великої Житомирської, Михайлівської), площі Михайлівській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Трьохсвятительської), площі Софійській (від вулиці Володимирської), вулиці Малій Житомирській (від провулку Михайлівського), вулиці Алли Тарасової (від провулку Михайлівського).
Із 05:00 5 жовтня до 08:00 6 жовтня, із 16:00 до 22:00 6 жовтня буде перкрито рух на вулиці Трьохсвятительській (від вулиці Хрещатик), вулиці Володимирській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської).
Нагадаємо, на Софійській площі у Києві заплановано демонстрацію 3D-відеомапінгу про китайську культуру.