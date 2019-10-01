В центре Киева перекроют движение транспорта из-за марафона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С вечера 4 октября до утра 6 октября в центре столицы перекроют движение транспорта в связи с 10-м Киевским международным марафоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В первые выходные октября, 5-6 октября, с 08:00 до 18:10 в столице будет проходить "10-й Киевский международный марафон". В связи с этим событием распоряжением КГГА № 1723 предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций", - говорится в сообщении.
В частности, с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября движение будет перекрыто на проезде Владимирском (от улицы Владимирской до улицы Большой Житомирской, Михайловской), площади Михайловской (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улице Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улице Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского).
С 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября будет перкрыто движение на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской).
Напомним, на Софийской площади в Киеве запланировано демонстрацию 3D-видеомапинга о китайской культуре.