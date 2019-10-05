Центр Києва перекрили через марафон: оприлюднено карту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Із вечора 4 жовтня до ранку 6 жовтня у центрі столиці перекрили рух транспорту у зв’язку із 10-м Київським міжнародним марафоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані патрульної поліції Києва у Facebook.
"У зв’язку з підготовчими роботами в районі Софійської площі з 21:00 (4 жовтня) до 22:00 (6 жовтня) буде обмежений рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською. Крім цього з 5:00 (5 жовтня) до 22:00 (6 жовтня) для проїзду будуть обмежені вулиці Трьохсвятительська та Володимирська (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської)", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках рух буде обмежуватись і поновлюватись під час проведення забігу.
Відзначимо, що 5 жовтня з 19:00 до 20:00 на Хрещатику обмежать рух під час відкриття Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок "pUp.pet".
Раніше УНН повідомляв, що у центрі Києва перекриють рух транспорту.