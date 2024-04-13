Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

Армия рф осуществляет мощный обстрел центра Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть жертвы среди гражданских, передает УНН.

"Центр области под мощными обстрелами - есть жертвы среди гражданских. На Очеретино россияне сбросили КАБ-500 - попали в 5-этажку. Достоверно известно об 1 раненом. Вероятно, под завалами находятся люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации с безопасностью. Также на территории громады пострадало Нетайлово - там враг убил двух человек. В Кураховской громаде погибла жительница Новоселидовки. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Красногоровке", - сообщил Филашкин.

Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы

По словам главы ОВА, эти страшные удары - очередное доказательство жестокости и коварства врага.

"Россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей. Оставаться здесь - опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - резюмировал Филашкин.