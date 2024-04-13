Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  130068 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  131331 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  133157 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  153261 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125067 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136483 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161526 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139727 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134370 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117786 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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9 апреля 2024, 13:31  •  283628 просмотра

Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

российская армия мощно обстреливает центр Донецкой области, вызывая жертвы среди гражданского населения и разрушения зданий, есть сообщения о погибших и раненых в разных населенных пунктах.

Война •   •  4619 просмотра
Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы

кремль старается поощрить россиян вступать в армию: какие последствия это может иметь для экономики рф

российский диктатор путин подписал законы, предусматривающие финансовые стимулы и кредитные каникулы для российских солдат, воюющих в Украине, что, вероятно, имеет целью успокоить войска и привлечь новых рекрутов, но может иметь долгосрочные экономические последствия для россии.

Война •   •  5600 просмотра
кремль старается поощрить россиян вступать в армию: какие последствия это может иметь для экономики рф

В российском владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание обладминистрации

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областной администрации и автомобиль во Владимире (россия), повредив машину. Его задержали.

Новости Мира •   •  6087 просмотра
В российском владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание обладминистрации

В ОП ожидают, что Глобальный саммит мира и поддержка мира станет толчком обмена пленными в формате "всех на всех"

Если мир поддержит мирную формулу Украины, это будет способствовать обмену пленными по принципу "всех на всех", заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, во время встречи с бывшими военнопленными и родственниками украинцев, находящихся в российском плену.

Война •   •  10483 просмотра
В ОП ожидают, что Глобальный саммит мира и поддержка мира станет толчком обмена пленными в формате "всех на всех"

Настоящее проявление поддержки в критическое время: Зеленский поблагодарил Шольца за еще один Patriot для Украины

Президент Зеленский поблагодарил канцлера Германии Шольца за решение передать Украине еще один комплекс противовоздушной обороны Patriot и ракеты, подчеркнув важность поддержки Германии в критическое время.

Война •   •  10812 просмотра
Настоящее проявление поддержки в критическое время: Зеленский поблагодарил Шольца за еще один Patriot для Украины

Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок

Кристалина Георгиева была единогласно утверждена на второй пятилетний срок в должности директора-распорядителя МВФ, начиная с 1 октября 2024 года, и получила высокую оценку за эффективное руководство во время глобальных вызовов.

Экономика •   •  9327 просмотра
Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок

Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot в дополнение к ранее поставленным и запланированным системам, которые помогут отражать российские воздушные удары.

Война •   •  26922 просмотра
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

В День работника оборонно-промышленного комплекса Президент Зеленский осмотрел новейшую военную технику и вооружение, заслушал доклад об объемах их производства и использования на фронте.

Война •   •  26475 просмотра
Зеленский осмотрел новейшие образцы оружия и заслушал доклад по их применению на фронте

Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

Иранский Корпус стражей исламской революции захватил грузовое судно, связанное с Израилем, вблизи Ормузского пролива, что привело к эскалации напряженности, поскольку Израиль предупредил о последствиях и призвал к санкциям против Ирана.

Новости Мира •   •  18422 просмотра
Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция, где часть опоры оторвалась и ударилась о кабину, в результате чего люди упали на скалистый участок.

Новости Мира •   •  17103 просмотра
В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали