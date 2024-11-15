Цены на нефть падают на фоне слабого спроса в Китае

Цены на нефть упали в пятницу на фоне признаков того, что спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, продолжает отставать на фоне неравномерного восстановления экономики, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 65 центов, или 0,9%, до $71,91 за баррель на 06:50 по Киеву. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 62 цента, или 0,9%, до $68,08.

За неделю Brent, как ожидается, упадет на 2,7%, а WTI - на 3,3%.

"Хотя цены на нефть несколько стабилизировались возле уровня поддержки в $71,00 на этой неделе, отсутствие конкретного катализатора повышения свидетельствует о том, что восстановление цен пока остается вялым", - сказал в электронном письме Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Перспектива более высоких поставок из США и ОПЕК+, а также сомнения относительно восстановления экономики Китая продолжают вызывать беспокойство, тогда как шансы на снижение ставки в декабре теперь "ближе к подбрасыванию монеты" при менее голубиной политике Федеральной резервной системы, добавил Йеп.

Нефтеперерабатывающие заводы Китая в октябре переработали на 4,6% меньше нефти, чем годом ранее, что является падением в годовом исчислении уже седьмой месяц, на фоне закрытия некоторых заводов и снижения операционных показателей на небольших независимых нефтеперерабатывающих заводах, показали данные Национального бюро статистики в пятницу.

Снижение темпов роста произошло из-за замедления роста промышленного производства Китая в прошлом месяце, а проблемы со спросом в секторе недвижимости не показали никаких признаков ослабления, несмотря на рост потребительских расходов, показали правительственные данные.

Цены на нефть также упали на этой неделе, на фоне того, как основные прогнозисты указали, что фундаментальные рыночные факторы остаются сниженными.

Дополнение

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировое предложение нефти превысит спрос в 2025 году, даже если сокращения со стороны ОПЕК+, куда входят Организация стран-экспортеров нефти и такие союзники, как россия, сохранятся, поскольку рост добычи в США и других производителях опережает вялый спрос.

Парижское агентство повысило свой прогноз роста спроса в 2024 году на 60 000 баррелей - до 920 000 баррелей в день и оставило свой прогноз роста спроса на нефть в 2025 году без изменений на уровне 990 000 баррелей в день.

На этой неделе ОПЕК снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год и 2025 год, отметив слабость Китая, Индии и других регионов, что стало четвертым подряд пересмотром группой производителей своего прогноза на 2024 год в сторону понижения.