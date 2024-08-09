Цены на газ в Европе готовятся к скачку на фоне рисков по транзиту - Bloomberg
Киев • УНН
Фьючерсы на газ в Европе приближаются к самым высоким уровням с декабря из-за опасений относительно поставок из россии. Цены выросли на 45% с начала сезона накопления запасов из-за многочисленных перебоев.
Цены на природный газ в Европе готовятся к скачку в цене в недельном измерении, на фоне того, как на на рынке доминируют опасения по поводу возможных перебоев с поставками российского топлива через Украину, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В пятницу фьючерсы на эталонные марки колебались около 40 евро за мегаватт-час, торгуясь возле самых высоких уровней с декабря. Цены выросли более чем на 45% с начала сезона накопления запасов, поскольку многочисленные перебои совпали с попытками трейдеров закупить топливо на зиму.
Отмечается, что на фоне событий в курской области россии возникли опасения относительно "ключевого пункта транзита газа". "В то время как российские поставки через пункт суджа пока продолжаются, трейдеры готовятся к возможной остановке, что нанесет ущерб европейским экономикам, которые все еще зависят от топлива. Молдова в четверг привела свой газовый сектор в состояние "ранней готовности", - пишет издание.
Лето при этом, как отмечено, было нестабильным для газового рынка Европы еще до последних событий, на фоне того, как волны тепла усилили глобальную конкуренцию за сжиженный природный газ, и многочисленные производители столкнулись с перебоями.
"Опасения по поводу дефицита поставок продолжали формировать динамику цен на газ на этой неделе, – написал в заметке аналитик Rystad Energy Кристоф Хальсер. – Последняя атака может поставить под угрозу текущие переговоры между Азербайджаном, Украиной и Европейским Союзом о продлении поставок газа через Украину по истечении срока действия текущего транзитного соглашения в конце года".
"Внезапная и более ранняя остановка станет шоком для таких стран как Словакия и Австрия, которые по-прежнему зависят от этих поставок и могут увидеть более высокие цены на газ для компаний и потребителей, если они будут отключены", - указывает издание.
Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский газовый эталон, упали на 0,6% до 39,87 евро за мегаватт-час в 11:26 в Амстердаме.
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