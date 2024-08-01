Из-за засухи и неурожайности по всему миру цены продолжат свой рост, даже несмотря на рост украинского экспорта. Об этом заявил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.

Из-за неурожайности по всему миру, видим, что цены будут подниматься. Мы уже видим цены, они значительно выше прошлогодних: как на пшеницу, как на рапс и другие культуры - говорит Соломчук.

По его словам, за последние 3-4 месяца экспорт Украины вырос по сравнению с прошлым годом на 5-7%, благодаря одесским портам.

Через западные границы экспорт уменьшился в разы по сравнению с началом полномасштабного вторжения - говорит он.

Напомним,

Засуха и проливные приведут к снижению урожайности и нанесут ущерб мировым запасам, - последствия климатических изменений отражаются на ситуации как Черноморском регионе, так и за много километров в США.