Народный депутат Дмитрий Соломчук прогнозирует дальнейший рост цен на продукты из-за неурожаев в мире. Украинский экспорт вырос на 5-7% за последние месяцы, но это не компенсирует глобальные потери урожая.
Из-за засухи и неурожайности по всему миру цены продолжат свой рост, даже несмотря на рост украинского экспорта. Об этом заявил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.
Из-за неурожайности по всему миру, видим, что цены будут подниматься. Мы уже видим цены, они значительно выше прошлогодних: как на пшеницу, как на рапс и другие культуры
По его словам, за последние 3-4 месяца экспорт Украины вырос по сравнению с прошлым годом на 5-7%, благодаря одесским портам.
Через западные границы экспорт уменьшился в разы по сравнению с началом полномасштабного вторжения
Напомним,
Засуха и проливные приведут к снижению урожайности и нанесут ущерб мировым запасам, - последствия климатических изменений отражаются на ситуации как Черноморском регионе, так и за много километров в США.