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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена биткоина превысила рекордных 106 тыс. долл. после заявления Трампа

Цена биткоина превысила рекордных 106 тыс. долл. после заявления Трампа

Киев  •  УНН

 • 5091 просмотра

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Биткоин достиг нового рекорда в $106 533 после заявления избранного президента США о создании стратегического криптовалютного резерва. Рыночная капитализация криптовалют выросла до 3,8 триллиона долларов.

Биткоин поднялся до рекордного максимума выше $106 000 в понедельник после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать стратегический биткоин-резерв Соединенных Штатов, аналогичный стратегическому нефтяному резерву, что подогрело энтузиазм игроков крипторынка, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Биткоин, крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, достигла максимума в $106 533 во время торгов. Меньшая криптовалюта эфир выросла на 1,5% до $3 965.

«Мы находимся на территории голубого неба, - сказал Тони Сикамор, аналитик IG. - Следующая цифра, которую будет искать рынок, - $110 000. Откат, которого ждали многие люди, просто не состоялся, потому что теперь у нас есть эта новость».

Настроения инвесторов, как указано, также получили подъем из-за включения MicroStrategy в технологический индекс Nasdaq 100, что, вероятно, приведет к большему притоку средств для компании-разработчика программного обеспечения, ставшей покупателем биткоинов.

Биткоин и крипта оказались в центре внимания, поскольку инвесторы делают ставку на то, что новая администрация Трампа введет более дружественную регуляторную среду, что повысит настроения вокруг альтернативной валюты. Биткоин вырос на 192% за год.

«Мы сделаем что-то большое с криптовалютой, потому что мы не хотим, чтобы Китай или кто-то другой - не только Китай, но и другие приняли ее - и мы хотим быть лидерами», - сказал Трамп CNBC в конце прошлой недели.

Когда его спросили, планирует ли он создать криптовалютный резерв, аналогичный нефтяным резервам, Трамп сказал: «Да, я так думаю».

По данным поставщика данных CoinGecko, по состоянию на июль правительства по всему миру владели 2,2% от общего объема биткоинов, при этом Соединенные Штаты владеют почти 200 000 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет более 20 миллиардов долларов.

Китай, Великобритания, Бутан и Сальвадор - другие страны со значительным количеством биткоинов, как показали данные сайта BitcoinTreasuries.

Другие страны также рассматривают возможность создания стратегических резервов криптовалюты.

Однако есть и скептики: председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в начале этого месяца сравнил биткоин с золотом. Аналитики также отмечают, что реализация любого такого шага займет время.

«Я думаю, нам все еще нужно быть осторожными в отношении стратегического резерва BTC и, по крайней мере, учитывать, что это вряд ли произойдет в ближайшее время», - сказал Крис Вестон, руководитель исследований в Pepperstone.

«Конечно, любой комментарий Трампа, который вселяет большую надежду на то, что планы по стратегическому резерву развиваются, - это очевидный попутный ветер, но это повлечет последствия, которые необходимо тщательно обдумать и четко донести до участников рынка», - указал он.

При этом указано, что биткоин вырос более чем на 50% с выборов 5 ноября, на которых Трамп был избран. Общая стоимость рынка криптовалют почти удвоилась за год и достигла рекордных 3,8 триллиона долларов, согласно CoinGecko.

Рыночная капитализация криптовалют достигла 4 трлн долларов13 дек. 2024, 10:36 • 14788 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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