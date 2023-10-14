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Это только начало - Нетаньяху о многочисленных массированных ударах по Газе

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Нетаньяху на фоне безостановочных обстрелов сектора Газа заявил, что «Это только начало». Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

После почти недели многочисленных авиаударов по Газе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в пятницу: «Это только начало».

«Сегодня мы все понимаем, что боремся за наш дом, наш дом для всех нас, и мы боремся, как львы», — сказал Нетаньяху. «Мы никогда не забудем зверства наших врагов, мы не собираемся прощать и не позволим миру забыть или кому-либо другому о том, что произошло с еврейским народом в прошлом».

«И в последние десятки лет мы решительно боремся с нашими врагами, и это лишь начало, и наши враги только собираются начать платить цену».

Глава правительства Израиля заметил, что подробностей того, что он имел в виду, не будет, ведь достаточно знать, что «это только начало».

Напомним

По данным местных властей, Армия обороны Израиля объявила некоторые районы в северном городе Метула закрытой военной зоной и призвала гражданских лиц держаться подальше.

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