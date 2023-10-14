Це лише початок - Нетаньяху про численні масовані удари по Газі

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Після майже тижня численних авіаударів по Газі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив у п'ятницю: «Це лише початок».

«Сьогодні ми всі розуміємо, що боремося за наш дім, наш дім для всіх нас, і ми боремося, як леви», — сказав Нетаньяху. «Ми ніколи не забудемо звірства наших ворогів, ми не збираємося прощати і не дозволимо світу забути чи будь-кому іншому про те, що сталося з єврейським народом у минулому».

«І в останні десятки років ми рішуче боремося з нашими ворогами, і це лише початок, і наші вороги тільки-но збираються почати платити ціну».

Голова уряду Ізраїлю зауважив, що подробиць того, що він мав на увазі, не буде, адже достатньо знати, що «це лише початок».

Нагадаємо

За даними місцевої влади, Армія оборони Ізраїлю оголосила деякі райони в північному місті Метула закритою військовою зоною та закликала цивільних осіб триматися подалі.