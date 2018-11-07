Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев из нацистской Германии

“Сегодня я пришел в Палату общин (нижняя палата канадского парламента — прим. УНН), чтобы принести очень запоздалые извинения еврейским беженцам, которым Канада не предоставила убежища, — сказал он. — Мы извиняемся перед 907 евреями, которые находились тогда на борту корабля „Сент-Луис“, как и перед их семьями”.

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Трюдо отметил, что либеральное правительство премьер-министра Макензи Кинга (1935-1948) “ничего не сделало в ответ на просьбы о предоставлении убежища этим беженцам, невинным жертвам режима Гитлера”. Он назвал это “позором Канады”, а также извинился перед канадским еврейским сообществом, чьи просьбы о спасении евреев из Германии почти 70 лет назад остались неуслышанными. “Ваша страна подвела вас, и мы за это просим прощения”, — сказал премьер-министр.

Корабль “Сент-Луис” с еврейскими беженцами из Германии прибыл в канадский порт Галифакс (провинция Новая Шотландия) 7 июня 1939 года. На его борту находились 907 просителей убежища, которые пытались спастись здесь от преследований в Германии. Правительство премьер-министра Канады Маккензи Кинга, как ранее это сделала власть Кубы и США, отказалось принять беженцев, и корабль отправился обратно в Европу. Часть пассажиров еврейского происхождения согласились разместить у себя Великобритания (287 человек), Франция (224), Бельгия (214) и Голландия (181). В мае-июне 1940 года немецкие войска оккупировали страны Западной Европы, и беженцы из “Сент-Луиса” разделили судьбу местных евреев. В результате, по оценкам, из пассажиров “Сен-Луис” Холокост и войну пережило лишь около 680 человек.

Как ранее информировал УНН, Соединенные Штаты Америки экстрадировали в Германию уроженца Украины Якова Палия, который был надзирателем концентрационного лагеря “Травники” в оккупированной нацистами Польше. Сообщается, что американский президент Дональд Трамп назвал экстрадицию 95-летнего мужчины приоритетной “для защиты обещанной жертвам Холокоста и их семьям свободы”.