Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев из нацистской Германии

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107945 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115702 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147446 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128911 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 45265 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 44692 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 107013 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 34247 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 36991 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 137563 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 173396 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182094 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192913 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250317 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 153940 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104611 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108943 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111172 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110548 просмотра
Актуальное
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев из нацистской Германии

Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев из нацистской Германии

Киев  •  УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения еврейским беженцам и их семьям из нацистской Германии, которых канадское правительство отказалось принять в 1939 году. Соответствующее заявление он сделал в среду в национальном парламенте страны, передает УНН.

“Сегодня я пришел в Палату общин (нижняя палата канадского парламента — прим. УНН), чтобы принести очень запоздалые извинения еврейским беженцам, которым Канада не предоставила убежища, — сказал он. — Мы извиняемся перед 907 евреями, которые находились тогда на борту корабля „Сент-Луис“, как и перед их семьями”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Румынии осквернён фасад дома жертвы Холокоста

Трюдо отметил, что либеральное правительство премьер-министра Макензи Кинга (1935-1948) “ничего не сделало в ответ на просьбы о предоставлении убежища этим беженцам, невинным жертвам режима Гитлера”. Он назвал это “позором Канады”, а также извинился перед канадским еврейским сообществом, чьи просьбы о спасении евреев из Германии почти 70 лет назад остались неуслышанными. “Ваша страна подвела вас, и мы за это просим прощения”, — сказал премьер-министр.

Корабль “Сент-Луис” с еврейскими беженцами из Германии прибыл в канадский порт Галифакс (провинция Новая Шотландия) 7 июня 1939 года. На его борту находились 907 просителей убежища, которые пытались спастись здесь от преследований в Германии. Правительство премьер-министра Канады Маккензи Кинга, как ранее это сделала власть Кубы и США, отказалось принять беженцев, и корабль отправился обратно в Европу. Часть пассажиров еврейского происхождения согласились разместить у себя Великобритания (287 человек), Франция (224), Бельгия (214) и Голландия (181). В мае-июне 1940 года немецкие войска оккупировали страны Западной Европы, и беженцы из “Сент-Луиса” разделили судьбу местных евреев. В результате, по оценкам, из пассажиров “Сен-Луис” Холокост и войну пережило лишь около 680 человек.

Как ранее информировал УНН, Соединенные Штаты Америки экстрадировали в Германию уроженца Украины Якова Палия, который был надзирателем концентрационного лагеря “Травники” в оккупированной нацистами Польше. Сообщается, что американский президент Дональд Трамп назвал экстрадицию 95-летнего мужчины приоритетной “для защиты обещанной жертвам Холокоста и их семьям свободы”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы