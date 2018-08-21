Колишнього наглядача концтабору українського походження екстрадували зі США до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки екстрадували до Німеччини уродженця України Якова Палія, який був наглядачем концентраційного табору "Травники" в окупованій нацистами Польщі. Про це пише видання DW з посиланням на заяву Білого Дому від 21 серпня, передає УНН.
Повідомляється, що американський президент Дональд Трамп назвав екстрадицію 95-річного чоловіка пріоритетною “задля захисту обіцяної жертвам Голокосту і їхнім сім’ям свободи”.
“США не толеруватимуть нікого, хто підтримував злочини націонал-соціалізму та інші злочини проти прав людини, і ці особи не знайдуть на американській території жодного прихистку”, — йдеться в повідомленні Білого дому.
Палій народився на території, що нині належить до Івано-Франківської області України, а тоді була частиною Польщі. Після повалення нацистського режиму в результаті Другої світової війни, в 1949 році, від виїхав до США і у 1957-му отримав американське громадянство.
Зазначається, що Палій замовчав своє минуле американським органам влади, сказавши, що працював на фермі та на фабриці. У 2003 році американський суд позбавив Палія громадянства США. Екстрадувати його до Німеччини вимагали, зокрема, єврейські громади. Однак за словами деяких німецьких експертів, справа Палія ускладнюється тим, що він буцімто не був присутній у концтаборі саме під час убивств, відтак постає питання, чи зможуть його засудити.
Нагадаємо, минулого тижня українку Людмилу Козловську, яка є президентом фонду “Відкритий діалог”, депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити.