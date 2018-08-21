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Бывшего надзирателя концлагеря украинского происхождения экстрадировали из США в Германию

Киев • УНН

 • 8938 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки экстрадировали в Германию уроженца Украины Якова Палия, который был надзирателем концентрационного лагеря "Травники" в оккупированной нацистами Польше. Об этом пишет издание DW со ссылкой на заявление Белого Дома от 21 августа, передает УНН.

Бывшего надзирателя концлагеря украинского происхождения экстрадировали из США в Германию

Сообщается, что американский президент Дональд Трамп назвал экстрадицию 95-летнего мужчины приоритетной “для защиты обещанной жертвам Холокоста и их семьям свободы”.

“США не будут толеровать никого, кто поддерживал преступления национал-социализма и другие преступления против прав человека, и эти лица не найдут на американской территории ни одного убежища”, — говорится в сообщении Белого дома.

Палий родился на территории, которая ныне относится к Ивано-Франковской области Украины, а тогда была частью Польши. После свержения нацистского режима в результате Второй мировой войны, в 1949 году, от выехал в США и в 1957-м получил американское гражданство.

Отмечается, что Палий умолчал о своем прошлом американским властям, сказав, что работал на ферме и на фабрике. В 2003 году американский суд лишил Палия гражданства США. Экстрадировать его в Германию требовали, в частности, еврейские общины. Однако, по словам некоторых немецких экспертов, дело Палия осложняется тем, что он якобы не присутствовал в концлагере именно во время убийств, поэтому возникает вопрос, смогут его осудить.

Напомним, на прошлой неделе украинку Людмилу Козловскую, которая является президентом фонда “Открытый диалог”, депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылке из ЕС, если она захочет туда попасть.

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