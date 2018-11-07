Трюдо вибачився за відмову Канади прийняти єврейських біженців із нацистської Німеччини

ukru
Ексклюзив
12:16 • 37849 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 94222 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 90171 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 81808 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 103679 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 114923 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 71495 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81561 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 152126 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224875 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.4 м/с
56 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 143775 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 121655 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 108793 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 102611 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 72706 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 94115 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 114881 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 152097 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 499653 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 579568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 476 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 46435 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 52338 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189219 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184502 перегляди
Актуальне
Трюдо вибачився за відмову Канади прийняти єврейських біженців із нацистської Німеччини

Трюдо вибачився за відмову Канади прийняти єврейських біженців із нацистської Німеччини

Київ • УНН

 • 10323 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо приніс формальні вибачення єврейським біженцям та їх сім’ям із нацистської Німеччини, яких канадський уряд відмовилося прийняти у 1939 році. Відповідну заяву глава канадського кабінету міністрів зробив у середу в національному парламенті країни, інформує УНН.

“Сьогодні я прийшов до Палати громад (нижня палата канадського парламенту — прим. УНН), щоб принести дуже запізнілі вибачення єврейським біженцям, яким Канада не надала притулку, — сказав він. — Ми вибачаємося перед 907 євреями, які перебували тоді на борту корабля „Сент-Луїс“, як і перед їхніми родинами”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії спаплюжено фасад будинку жертви Голокосту

Трюдо зазначив, що ліберальний уряд прем’єр-міністра Макензі Кінга (1935-1948) “нічого не зробив у відповідь на прохання про надання притулку цим біженцям, безневинним жертвам режиму Гітлера”. Він назвав це “ганьбою Канади”, а також вибачився перед канадською єврейською спільнотою, чиї прохання про порятунок євреїв із Німеччини майже 70 років тому залишилися непочутими. “Ваша країна підвела вас, і ми за це просимо вибачення”, — сказав прем’єр-міністр.

Корабель “Сент-Луїс” із єврейськими біженцями із Німеччини прибув до канадського порту Галіфакс (провінція Нова Шотландія) 7 червня 1939 року. На його борту знаходилися 907 прохачів притулку, які намагалися врятуватися тут від переслідувань у Німеччині. Уряд прем’єр-міністра Канади Макензі Кінга, як раніше це зробила влада Куби та США, відмовився прийняти біженців, і корабель вирушив назад до Європи. Частину пасажирів єврейського походження погодилися розмістити у себе Велика Британія (287 осіб), Франція (224), Бельгія (214) та Голландія (181). У травні-червні 1940 року німецькі війська окупували країни Західної Європи, і біженці зі “Сент-Луїса” розділили долю місцевих євреїв. У результаті, за оцінками, з пасажирів “Сен-Луїс” Голокост і війну пережило лише близько 680 осіб.

Як раніше інформував УНН, Сполучені Штати Америки екстрадували до Німеччини уродженця України Якова Палія, який був наглядачем концентраційного табору “Травники” в окупованій нацистами Польщі. Повідомляється, що американський президент Дональд Трамп назвав екстрадицію 95-річного чоловіка пріоритетною “задля захисту обіцяної жертвам Голокосту і їхнім сім’ям свободи”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08