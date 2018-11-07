Трюдо вибачився за відмову Канади прийняти єврейських біженців із нацистської Німеччини

“Сьогодні я прийшов до Палати громад (нижня палата канадського парламенту — прим. УНН), щоб принести дуже запізнілі вибачення єврейським біженцям, яким Канада не надала притулку, — сказав він. — Ми вибачаємося перед 907 євреями, які перебували тоді на борту корабля „Сент-Луїс“, як і перед їхніми родинами”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії спаплюжено фасад будинку жертви Голокосту

Трюдо зазначив, що ліберальний уряд прем’єр-міністра Макензі Кінга (1935-1948) “нічого не зробив у відповідь на прохання про надання притулку цим біженцям, безневинним жертвам режиму Гітлера”. Він назвав це “ганьбою Канади”, а також вибачився перед канадською єврейською спільнотою, чиї прохання про порятунок євреїв із Німеччини майже 70 років тому залишилися непочутими. “Ваша країна підвела вас, і ми за це просимо вибачення”, — сказав прем’єр-міністр.

Корабель “Сент-Луїс” із єврейськими біженцями із Німеччини прибув до канадського порту Галіфакс (провінція Нова Шотландія) 7 червня 1939 року. На його борту знаходилися 907 прохачів притулку, які намагалися врятуватися тут від переслідувань у Німеччині. Уряд прем’єр-міністра Канади Макензі Кінга, як раніше це зробила влада Куби та США, відмовився прийняти біженців, і корабель вирушив назад до Європи. Частину пасажирів єврейського походження погодилися розмістити у себе Велика Британія (287 осіб), Франція (224), Бельгія (214) та Голландія (181). У травні-червні 1940 року німецькі війська окупували країни Західної Європи, і біженці зі “Сент-Луїса” розділили долю місцевих євреїв. У результаті, за оцінками, з пасажирів “Сен-Луїс” Голокост і війну пережило лише близько 680 осіб.

Як раніше інформував УНН, Сполучені Штати Америки екстрадували до Німеччини уродженця України Якова Палія, який був наглядачем концентраційного табору “Травники” в окупованій нацистами Польщі. Повідомляється, що американський президент Дональд Трамп назвав екстрадицію 95-річного чоловіка пріоритетною “задля захисту обіцяної жертвам Голокосту і їхнім сім’ям свободи”.