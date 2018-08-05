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У Румунії спаплюжено фасад будинку жертви Голокосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Румунська поліція розслідує появу антисемітських графіті на будинку, де народився Елі Візель, в'язень Аушвіцу і лауреат Нобелівської премії. Один з образливих написів рожевою фарбою про те, що зараз Візель, який помер у 2016 році, "у пеклі з Гітлером". Написи були швидко прибрані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

Речниця поліції Флорина Метес заявила, що правоохоронці вивчають записи камер спостереження поблизу будинку у Сігету Марматьє, містечку на півночі Румунії, де Візель народився у 1928 році.

"Цей жахливий акт є нападом не лише на пам'ять Елі Візеля, але й на усіх жертв Голокосту", - йдеться у заяві румунського Національного інституту вивчення Голокосту, який носить ім'я Елі Візеля.

Елі Візель став відомим завдяки публікаціям спогадів про підліткові роки у нацистських концентраційних таборах.

Він присвятив своє життя тому, щоб злочини нацистів не були забуті.

У 1944 році родину Візеля відправили до Аушвіца (Освенцима), де померли його мати і сестри. Його батько загинув у Бухенвальді.

Вживання Візелем терміну Голокост закріпило у світовій громадській думці уявлення про злочини нацистів проти євреїв.

У 1986 він отримав Нобелівську премію за виступи проти насильства, репресій і расизму.

Після смерті Елі Візеля голова Світового єврейського конгресу назвав його "безперечно одним із найбільших єврейських вчителів і мислителів за останні 100 років".

Нагадаємо, поліція з’ясовує обставини появи на будівлях Одеси написів антисемітського змісту.

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