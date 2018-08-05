У Румунії спаплюжено фасад будинку жертви Голокосту

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Румунська поліція розслідує появу антисемітських графіті на будинку, де народився Елі Візель, в'язень Аушвіцу і лауреат Нобелівської премії. Один з образливих написів рожевою фарбою про те, що зараз Візель, який помер у 2016 році, "у пеклі з Гітлером". Написи були швидко прибрані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.