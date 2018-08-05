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В Румынии осквернен фасад дома жертвы Холокоста

В Румынии осквернен фасад дома жертвы Холокоста

Киев  •  УНН

 • 11795 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Румынская полиция расследует появление антисемитских граффити на доме, где родился Эли Визель, узник Аушвица и лауреат Нобелевской премии. Одина из оскорбительных надписей розовой краской была о том, что сейчас Визель, который умер в 2016 году, "в аду с Гитлером". Надписи были быстро убраны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

Пресс-секретарь полиции Флорина Метес заявила, что правоохранители изучают записи камер наблюдения возле дома в Сигету Марматье, городке на севере Румынии, где Визель родился в 1928 году.

"Этот ужасный акт является нападением не только на память Эли Визеля, но и на всех жертв Холокоста", - говорится в заявлении румынского Национального института изучения Холокоста, который носит имя Эли Визеля.

Эли Визель стал известным благодаря публикациям воспоминаний о подростковых годах в нацистских концентрационных лагерях.

Он посвятил свою жизнь тому, чтобы преступления нацистов не были забыты.

В 1944 году семью Визеля отправили в Аушвиц (Освенцим), где умерли его мать и сестры. Его отец погиб в Бухенвальде.

Употребление Визелем термина Холокост закрепило в мировом общественном мнении представления о преступлениях нацистов против евреев.

В 1986 он получил Нобелевскую премию за выступления против насилия, репрессий и расизма.

После смерти Эли Визеля председатель Всемирного еврейского конгресса назвал его "бесспорно одним из крупнейших еврейских учителей и мыслителей за последние 100 лет".

Напомним, полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания.

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