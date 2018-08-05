В Румынии осквернен фасад дома жертвы Холокоста

КИЕВ. 5 августа. УНН. Румынская полиция расследует появление антисемитских граффити на доме, где родился Эли Визель, узник Аушвица и лауреат Нобелевской премии. Одина из оскорбительных надписей розовой краской была о том, что сейчас Визель, который умер в 2016 году, "в аду с Гитлером". Надписи были быстро убраны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.