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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Труба заявил о затягивании запуска ГБР

Киев • УНН

 • 11746 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о затягивании создания бюро. В частности, затягивание ощущается в вопросе выделения помещения и принятии некоторых законопроектов. Об этом Труба заявил в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Труба заявил о затягивании запуска ГБР

"Затягивание в запуске Государственного бюро расследований ощущается не только относительно помещения, а и, например, относительно принятия проектов законов, которые в настоящее время есть в Верховной Раде. Мы все понимаем, что если есть согласования, когда есть понимание фракций - законы принимаются очень быстро", - заявил Труба.

Что касается помещения для бюро, Труба заявил, что сейчас уже разрабатывается техническая документация.

"В настоящее время разрабатываем техническую документацию, а потом будем проводить тендерные процедуры по проведению ремонта.

Затягивение, на мой взгляд, существует. За пять месяцев можно было предложить помещение, которое бы в полной мере удовлетворяло Государственное бюро расследований. Этого сделано не было", - добавил Труба.

Напомним, Окружной административный суд Киева 30 апреля рассмотрит иск о противоправности назначения Романа Трубы на должность директора Государственного бюро расследований.

Украинские Национальные Новости

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