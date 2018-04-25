Труба заявил о затягивании запуска ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о затягивании создания бюро. В частности, затягивание ощущается в вопросе выделения помещения и принятии некоторых законопроектов. Об этом Труба заявил в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
"Затягивание в запуске Государственного бюро расследований ощущается не только относительно помещения, а и, например, относительно принятия проектов законов, которые в настоящее время есть в Верховной Раде. Мы все понимаем, что если есть согласования, когда есть понимание фракций - законы принимаются очень быстро", - заявил Труба.
Что касается помещения для бюро, Труба заявил, что сейчас уже разрабатывается техническая документация.
"В настоящее время разрабатываем техническую документацию, а потом будем проводить тендерные процедуры по проведению ремонта.
Затягивение, на мой взгляд, существует. За пять месяцев можно было предложить помещение, которое бы в полной мере удовлетворяло Государственное бюро расследований. Этого сделано не было", - добавил Труба.
Напомним, Окружной административный суд Киева 30 апреля рассмотрит иск о противоправности назначения Романа Трубы на должность директора Государственного бюро расследований.