Труба заявив про затягування запуску ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про затягування створення бюро. Зокрема, затягування відчувається у питанні виділення приміщення та ухваленні деяких законопроектів. Про це Труба заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Затягування в запуску Державного бюро розслідувань відчувається не лише щодо приміщення, а і, наприклад, щодо ухвалення проектів законів, які на цей час є у Верховній Раді. Ми всі розуміємо, що коли є погодження, коли є порозуміння фракцій – закони ухвалюються дуже швидко", - заявив Труба.
Що стосується приміщення для бюро, Труба заявив, що наразі вже розробляється технічна документація.
"На цей час розробляємо технічну документацію, а потім будемо проводити тендерні процедури щодо проведення ремонту.
Затягування, на мій погляд, існує. За п’ять місяців можна було запропонувати приміщення, яке б в повній мірі задовольняло Державне бюро розслідувань. Цього зроблено не було", – додав Труба.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва 30 квітня розгляне позов щодо протиправності призначення Романа Труби на посаду директора Державного бюро розслідувань.