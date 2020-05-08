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ТРЦ, спортзалы, кинотеатры: что еще остается закрытым в Киеве после 12 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Из 12 мая Киев начинает внедрять первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, передает УНН со ссылкой на КГГА.

ТРЦ, спортзалы, кинотеатры: что еще остается закрытым в Киеве после 12 мая

Впрочем, в КГГА напомнили, что ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжает действовать.

Так, закрытыми остаются: школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и т.д.;

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет). Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемические ограничения.

развлекательные центры и развлекательные зоны;

развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);

спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, папа салоны и т.п.);

рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;

торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.

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Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения. Впрочем, разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовление пищи и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации “на вынос”.

Остается запрещенной реализация в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.

Кроме того, продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Оставляют закрытыми детские и спортивные площадки.

Кроме того, максимально ограниченной остается:

работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха;

проведение капитальных ремонтов в объектах жилого фонда (в т.ч. нежилых помещений в жилых домах);

проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций в учреждениях здравоохранения.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Так же продолжит действовать запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Метро откроется по решению правительства.

Также в КГГА отметили, что обязательным остается масочный режим.

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