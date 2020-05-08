ТРЦ, спортзали, кінотеатри: що ще залишається закритим у Києві після 12 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Із 12 травня Київ починає впроваджувати перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, передає УНН із посиланням на КМДА.
Утім, у КМДА нагадали, що низка заборон та протиепідемічних обмежень продовжує діяти.
Так, закритими залишаються: школи, дитячі садочки, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, вищі навчальні заклади;
театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо;
Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років). Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після прийняття рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.
розважальні центри та розважальні зони;
розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати, тощо);
спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;
заклади побутового обслуговування населення (лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо);
ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки;
торгово-розважальні центри та непродовольчі магазини, площею понад 300 кв.м.
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Заклади громадського харчування, швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, у тому числі, і на автозаправних станціях залишаються закритими для відвідування. Утім, дозволено працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів за умови дотримання протиепідемічних вимог. Також дозволено приготування їжі та/або чайних, кавових напоїв та їх продаж у стаціонарних та пересувних МАФах закритого типу із застосуванням кур’єрської доставки та реалізації «на виніс».
Залишається забороненою реалізація у торгових закладах, МАФах алкогольних, у тому числі слабоалкогольних, напоїв на розлив.
Крім того, продовжує діяти заборона на відвідування прибережних зон, проведення масових богослужінь, екскурсійних заходів. Залишають закритими дитячі та спортивні майданчики.
Окрім того, максимально обмеженою залишається:
робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку;
проведення капітальних ремонтів у об’єктах житлового фонду (у т.ч. нежилих приміщень у житлових будинках);
проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій у закладах охорони здоров’я.
Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі за спецквитками. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.
Так само продовжить діяти заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.
Метро відкриється за рішенням уряду.
Також у КМДА наголосили, що обов’язковим залишається масковий режим.