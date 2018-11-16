Трое украинцев вошли в топ-100 футболистов Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. УЕФА обнародовал список сотни футболистов, которые отличились лучшим выступлением по итогам четырех туров группового этапа Лиги Европы, сообщает УНН.
Лидером среди украинских исполнителей оказался ведущий игрок киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который благодаря своей игре занял высокое 15-е место с 4821 зачетным баллом, оказавшись сразу за полузащитником "Севильи" Банега.
Также в топ-50 попал представитель "Генке" Руслан Малиновский (3810). В топ-100 попал юный футболист "Динамо" Виталий Миколенко (3684).
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Отметим, что первую тройку генерации сформировали Себастьен Алле из "Айнтрахта" (6613), Джованни Ло Чельсо из "Бетиса" (6293) и Мунас Даббур с "Зальцбурга".
Примечательно, что рейтинг включил в себя выступления игроков на арене, а также и во внутренних чемпионатах.