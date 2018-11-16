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Троє українців увійшли до топ-100 футболістів Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. УЄФА оприлюднив список сотні футболістів, які відзначилися найкращим виступом за підсумками чотирьох турів групового етапу Ліги Європи, повідомляє УНН.

Лідером серед українських виконавців опинився провідний гравець київського "Динамо" Віктор Циганков, який завдяки своїй грі зайняв високе 15-те місце із 4821 заліковим балом, опинившись одразу за півзахисником "Севільї" Банегою.

Також в топ-50 потрапив представник "Генку" Руслан Маліновський (3810). До топ-100 потрапив юний футболіст "Динамо" Віталій Миколенко (3684).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболіст "Динамо" потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи

Зазначимо, що першу трійку генерації сформували Себастьєн Алле з "Айнтрахту" (6613), Джованні Ло Чельсо з "Бетіса" (6293) та Мунас Даббур із "Зальцбурга".

Примітно, що рейтинг включив в себе виступи гравців на євроарені, а також і у внутрішніх чемпіонатах.

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