Трех человек будут судить за нанесение ущерба иностранным иневесторам на 2,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причинивших иностранному инвестору 2,5 млн долларов убытков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех лиц, которые в составе организованной группы, противоправно завладели материальными ценностями компании-нерезидента (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования.
"В результате таких действий иностранному инвестору причинено более 2,5 млн долларов США убытков", - добавили в ОГПУ.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, в частности адвокату, по факту мошенничества и нанесения иностранному инвестору убытков в 2,5 млн долларов.