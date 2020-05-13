Трьох осіб судитимуть через заподіяння збитків іноземним іневесторам на 2,5 млн доларів

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які у складі організованої групи, протиправно заволоділи матеріальними цінностями компанії-нерезидента (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання.

"Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків", - додали в ОГПУ.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру організаторам злочинного угрупування, зокрема адвокату, за фактом шахрайства і нанесення іноземному інвестору збитків у 2,5 млн доларів.