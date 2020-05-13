Трьох осіб судитимуть через заподіяння збитків іноземним іневесторам на 2,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які заподіяли іноземному інвестору 2,5 млн доларів збитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які у складі організованої групи, протиправно заволоділи матеріальними цінностями компанії-нерезидента (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання.
"Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків", - додали в ОГПУ.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру організаторам злочинного угрупування, зокрема адвокату, за фактом шахрайства і нанесення іноземному інвестору збитків у 2,5 млн доларів.