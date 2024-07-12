Правоохранители собрала доказательную базу на еще четырех предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте, в частности штурмовали Авдеевку. Один из них уже приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Осужденного украинские защитники взяли в плен весной этого года - когда он в составе вражеского подразделения пытался прорваться в Купянск. Им оказался житель временно оккупированного Крыма.

В начале 2024 года, находясь в москве, он "записался" в ряды оккупантов в местном военкомате. Оттуда его направили во 2-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил рф, в составе которой участвовал в "мясных штурмах" позиций ВСУ на Купянском направлении.

Еще трое предателей были взяты в плен во время жестоких боестолкновений в районах Бахмута, Авдеевки и Лисичанска в начале лета этого года.

Они жили во временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Оттуда мужчины добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки рф. Некоторые из них, как сообщается, еще до начала полномасштабной войны.

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Так, один из злоумышленников был огнеметчиком в ряхах подконтрольной рф "народной милиции лнр". В составе вражеской группировки он участвовал в захвате Попасной и Лисичанска. Впоследствии его "отправили" обстреливать передовые позиции украинских защитников в районе Белогоровки.

Другой предатель прибыл в российский военкомат в г. Калуга, где заключил контракт с минобороны рф.

После непродолжительных курсов боевой подготовки его назначили на должность стрелка в составе 1008-го мотострелкового полка вооруженных сил рф и перебросили воевать под Бахмут.

Еще одним фигурантом оказался рецидивист, который для погашения судимости вступил в мотострелковый полк "Восток" страны-агрессора. Там он участвовал в боевых операциях в районе Авдеевки.

Правоохранители сообщили трем пленным предателям о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).



По этим же статьям реальный срок заключения получил приспешник агрессора из временно захваченного Крыма.

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