На Николаевщине сообщено о подозрении военнослужащему в передаче врагу сведений о командовании воинской части, в которой проходил службу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

"При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении военнослужащему одной из воинских частей ВМС ВСУ по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2024 года матрос, действуя по мотивам несогласия с политикой украинской государственной власти по защите суверенитета территориальной целостности и неприкосновенности Украины, с целью перехода на сторону врага, согласился на выполнение задач представителя иностранного государства - РФ, оказывая помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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"Реализуя свой преступный умысел, 24-летний военнослужащий получал и отправлял выполненные задания через определенный вражеским агентом электронный почтовый ящик в виде сохраненного текста в черновиках с последующим удалением после прочтения. Таким образом он передал врагу сведения о командовании воинской части, в которой проходил службу", - информирует прокуратура.

Однако отмечается, что вскоре противоправную деятельность предателя разоблачили и остановили правоохранители, помешав ему выполнить остальные задачи.

"Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога", - говорится в сообщении.