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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое американцев приговорены к смертной казни за попытку переворота в ДР Конго

Трое американцев приговорены к смертной казни за попытку переворота в ДР Конго

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 02:46  •  3074 просмотра

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Военный суд ДР Конго приговорил 37 человек, включая трех граждан США, к смертной казни за участие в неудавшемся перевороте в мае.

Трое американцев приговорены к смертной казни за неудачный переворот в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает  Reuters, передает УНН.

Детали

Трое граждан США оказались среди 37 человек, которых военный суд в Демократической Республике Конго приговорил к смертной казни за участие в неудачном перевороте, произошедшем в мае этого года. Судебное решение было вынесено в пятницу.

19 мая вооруженные боевики ненадолго захватили офис президента в столице Киншасе, однако их действия были быстро подавлены силами безопасности.

Центр епідемії віспи Mpox в ДР Конго: медики закликають допомогти з транспортуванням вакцин11 сентября 2024, 10:02 • 12982 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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