Трое американцев приговорены к смертной казни за попытку переворота в ДР Конго
Киев • УНН
Военный суд ДР Конго приговорил 37 человек, включая трех граждан США, к смертной казни за участие в неудавшемся перевороте в мае.
Трое американцев приговорены к смертной казни за неудачный переворот в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Трое граждан США оказались среди 37 человек, которых военный суд в Демократической Республике Конго приговорил к смертной казни за участие в неудачном перевороте, произошедшем в мае этого года. Судебное решение было вынесено в пятницу.
19 мая вооруженные боевики ненадолго захватили офис президента в столице Киншасе, однако их действия были быстро подавлены силами безопасности.
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