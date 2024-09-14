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Трьох американців засуджено до страти за спробу перевороту в ДР Конго

Трьох американців засуджено до страти за спробу перевороту в ДР Конго

Київ • УНН

 • 78305 перегляди

Військовий суд ДР Конго засудив 37 осіб, включаючи трьох громадян США, до смертної кари за участь у невдалому перевороті в травні.

Троє американців засуджені до смертної кари за невдалий переворот у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє  Reuters, передає УНН.

Деталі

Троє громадян США опинилися серед 37 осіб, яких військовий суд у Демократичній Республіці Конго засудив до смертної кари за участь у невдалому перевороті, що стався у травні цього року. Судове рішення було винесено в п'ятницю.

19 травня озброєні бойовики ненадовго захопили офіс президента в столиці Кіншасі, однак їх дії були швидко придушені силами безпеки.

Центр епідемії віспи Mpox в ДР Конго: медики закликають допомогти з транспортуванням вакцин11.09.24, 13:02 • 14029 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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