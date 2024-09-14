Трьох американців засуджено до страти за спробу перевороту в ДР Конго
Київ • УНН
Військовий суд ДР Конго засудив 37 осіб, включаючи трьох громадян США, до смертної кари за участь у невдалому перевороті в травні.
Троє американців засуджені до смертної кари за невдалий переворот у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Троє громадян США опинилися серед 37 осіб, яких військовий суд у Демократичній Республіці Конго засудив до смертної кари за участь у невдалому перевороті, що стався у травні цього року. Судове рішення було винесено в п'ятницю.
19 травня озброєні бойовики ненадовго захопили офіс президента в столиці Кіншасі, однак їх дії були швидко придушені силами безпеки.
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