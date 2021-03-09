Три украинки заразились коронавирусом на чемпионате Европы по легкой атлетике

Что известно

Положительные тесты сдали участники эстафеты 4 × 400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

Цитата

“Сегодня они (три украинские легкоатлетки — ред.) сделали повторный тест — он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют. Мы постараемся все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, там установлены, должны провести там десять дней”, — сказал главный тренер сборной Украины Тиртишник.

Дополнение

На мировом первенстве в Торуне Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли “золото”, Ирина Геращенко получила “серебро”.