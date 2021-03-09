Три українки заразилися коронавірусом на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Три українські легкоатлетки здали позитивні тести на коронавірус після чемпіонату Європи в Торуні. Про це в коментарі "Sportarena" розповів головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник, передає УНН.

Що відомо

Позитивні тести здали учасниці естафети 4×400 метрів Анна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк. Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, також вирушила на самоізоляцію.

Цитата

“Сьогодні вони (три українські легкоатлетки — ред.) зробили повторний тест — він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють. Ми намагатимемося все робити для того, щоб якомога швидше їх забрати. Сподіваюся, що через п’ять днів будуть вже негативні тести. Але за правилами, які там встановлені, повинні провести там десять днів”, — сказав головний тренер збірної України Тиртишник.

Доповнення

На світовій першості у Торуні Україна завоювала три медалі: Марина Бех-Романчук та Ярослава Магучіх виграли “золото”, Ірина Геращенко здобула “срібло”.

Українські Національні Новини

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