Українка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики

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Це перша медаль України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, яку українка здобула другого дня змагань.

Чинна бронзова призерка зимових континентальних першостей Марина Бех-Романчук стрибнула на 6.92 м, показавши кращий результат змагань.

Нагадаємо

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук зі сріблом завершила виступи на турнірі “ISTAF INDOOR” у Берліні. Асоціація спортивних журналістів України визначила топ-10 українських спортсменів 2020 року, куди увійшла і Бех-Романчук.

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