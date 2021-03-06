Три українки вийшли у фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту

Деталі

Усі три українські стрибунки у висоту - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко - вийшли до фіналу чемпіонату Європи в приміщенні, який відбудеться 7 березня. Для подолання кваліфікації дівчатам вистачило подолати висоту 1м 91см.

Варто відзначити, що у кваліфікації стрибків у висоту брали участь 17 легкоатлеток. За регламентом змагань, до фіналу проходили ті стрибунки, які взяли висоту 1,94 метри або ж потрапили до топ-8 найкращих.

Доповнення

Магучіх є лідером світового рейтингу у стрибках у висоту. Найкращий результат сезону українки – 2,06 метри - є одним із найкращих стрибків у висоту в історії на змаганнях у приміщенні.